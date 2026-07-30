Bouygues-CA -1,3% au S1, le ROCA dépasse les attentes

(Dans le titre et le premier paragraphe, bien lire une baisse de 1,3% du CA, et non une hausse)

Bouygues BOUY.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 1,3% sur un an à change constant au premier semestre, s'élevant à 26,3 milliards d'euros, légèrement supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 26,1 milliards d'euros selon un consensus fourni par le groupe.

Ce dernier a expliqué la progression de son chiffre d'affaires par un carnet de commandes de sa division Cosntruction en hausse, ainsi que les bonnes performances de TF1, Bouygues Telecom et sa filiale Equans.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) du groupe de construction et de télécommunications s'établit à 829 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, tandis que les analystes attendaient 776 millions, une croissance de 33%.

En juin dernier,Bouygues Telecom, Free-Groupe Iliad et Orange ont annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de SFR.

La société a par ailleurs confirmé ses perspectives 2026, malgré un contexte volatile et les incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)