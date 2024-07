Bouygues: bénéfice en baisse de 17% à 186 M EUR au 1er semestre, objectifs de croissance confirmés

Le groupe Bouygues a annoncé vendredi un bénéfice net de 186 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 17% du fait notamment d'éléments saisonniers et non récurrents, et a confirmé ses objectifs de "légère croissance" pour 2024.

( AFP / LOIC VENANCE )

Les résultats au premier semestre "ne sont pas représentatifs des résultats annuels, du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas" (routes et travaux publics), souligne le groupe, qui évoque aussi sur ces six mois le coût d'un plan d'intéressement pour sa filiale Equans et des mesures de réorganisation de sa filiale Immobilier, confrontée à la crise du secteur.

Le géant français multi-activités annonce un chiffre d'affaires à 26,5 milliards d'euros, en hausse de 1%.

Cette hausse est portée principalement par Bouygues Construction et par Equans, acheté à Engie en 2022 et positionné sur le marché porteur des services de la transition énergétique.

"Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance", Bouygues vise pour 2024 un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant des activités "en légère croissance par rapport à 2023".