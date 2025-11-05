 Aller au contenu principal
Bouygues améliore sa marge des activités à neuf mois
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 08:17

Bouygues publie un résultat net part du groupe de 675 millions d'euros au titre des 9 premiers mois 2025, grevé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, sans laquelle il aurait augmenté de 7% à 735 MEUR.

Son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a progressé de 5,5% à un peu plus de 1,81 MdEUR, une hausse portée par les métiers de la construction et Equans, et permettant une amélioration de sa marge des activités de 0,2 point à 4,3%.

A 41,9 MdsEUR, le chiffre d'affaires du conglomérat est resté quasi stable (+0,9% en données totales et +0,8% en organique), grâce notamment aux métiers de la construction et à la contribution sur 9 mois de La Poste Telecom.

'Dans un environnement mondial très incertain', Bouygues confirme viser en 2025 une légère croissance de son ROCA, et attend désormais un chiffre d'affaires proche de celui de l'année précédente (mais en légère croissance à changes constants).

Valeurs associées

BOUYGUES
39,190 EUR Euronext Paris 0,00%
