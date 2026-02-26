 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bouygues affiche des résultats solides en 2025 et vise la stabilité en 2026
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:06

Le groupe de construction et de télécommunications enregistre en 2025 un chiffre d'affaires stable à 56,9 milliards d'euros, malgré un effet de change défavorable d'environ 580 millions d'euros sur l'exercice, dont près de 560 MEUR concentrés sur le second semestre.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) atteint 2,65 MdsEUR , en hausse de 120 MEUR sur un an et au-delà des objectifs annoncés.

Le résultat net part du groupe progresse à 1,13 MdEUR, soit 80M de plus qu'en 2024, en dépit de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, qui a pesé pour 69 MEUR.

La génération de trésorerie reste dynamique. Le cash-flow libre avant besoin en fonds de roulement (BFR) s'établit à 1; 808 MdEUR, un plus haut historique et une troisième année consécutive de progression.

L'endettement financier net recule nettement à 4, 204 MdsEUR à fin décembre 2025, en baisse de 1, 862 MdEUR sur un an. La division Construction affiche par ailleurs une trésorerie nette à un niveau record.

Enfin, le groupe souligne la solide exécution du plan stratégique Perform chez Equans, tant en termes de rentabilité que de génération de cash, et annonce une hausse du dividende à 2,10 euros par action au titre de 2025, soit 5% par rapport à l'exercice précédent.


Pour 2026, Bouygues vise une stabilité de son chiffre d'affaires à taux de change constants. Le groupe anticipe également un maintien du résultat opérationnel courant des activités à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d'amélioration continue.

La progression attendue du ROCA d'Equans devrait permettre de compenser le recul anticipé de celui de TF1, pénalisé par les tensions prévues sur le marché publicitaire linéaire, ainsi que la baisse attendue chez Bouygues Telecom, liée à la hausse programmée des amortissements.

Valeurs associées

BOUYGUES
52,620 EUR Euronext Paris +2,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank