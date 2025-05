Bouygues : accroche les 38,5E information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Bouygues accroche les 38,5E, sa meilleure marque depuis le 30 avril : reste à refermer le 'gap' sous-sommital des 38,76E du 3 mai, puis éventuellement à retracer le zénith de clôture des 39E du 2 mai.





Valeurs associées BOUYGUES 38,6300 EUR Euronext Paris +3,76%