Bouygues a remporté un contrat pour la réalisation d'un data center en Australie

Bouygues SA BOUY.PA :

* UN NOUVEAU DATA CENTER URBAIN CONFIÉ À BOUYGUES CONSTRUCTION EN AUSTRALIE

* LIVRAISON PRÉVUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2028

* LE CONTRAT EST ENTRÉ EN CARNET DE COMMANDES AU T4 2025

