Bouygues a remporté un contrat pour la réalisation d'un data center en Australie
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:18

Bouygues SA BOUY.PA :

* UN NOUVEAU DATA CENTER URBAIN CONFIÉ À BOUYGUES CONSTRUCTION EN AUSTRALIE

* LIVRAISON PRÉVUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2028

* LE CONTRAT EST ENTRÉ EN CARNET DE COMMANDES AU T4 2025

Texte original https://tinyurl.com/mrxedmkz Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

BOUYGUES
49,540 EUR Euronext Paris +0,06%
