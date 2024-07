Bousculé par un "marché complexe", Tikehau affiche un résultat net en baisse de 20% au 1S

Le co-fondateur de Tikehau Capital, Antoine Flamarion, à Paris le 6 mai 2024. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

La société de gestion Tikehau Capital a publié mardi un bénéfice net en baisse de 20% sur un an au premier semestre, à 57,5 millions d'euros, pénalisé par un marché de l'immobilier en berne.

"Au premier semestre 2024, Tikehau Capital a continué à délivrer des résultats solides dans un contexte de marché complexe", ont déclaré les co-fondateurs de la société Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cités dans un communiqué.

La société de gestion, active notamment en dette privée, en capital-investissement et en immobilier, voit deux effets négatifs heurter son compte de résultat: la baisse des commissions de souscription dans l'immobilier, alors que le marché des SCPI tourne au ralenti, et la baisse de valeur de deux foncières cotées détenant de l'immobilier principalement en Allemagne et en France.

La société n'en abandonne pas pour autant ses objectifs: elle confirme vouloir atteindre 65 milliards d'euros d'encours pour son activité de gestion d'actifs et 500 millions d'euros de résultat net pour 2026.

"Tikehau Capital est bien positionné pour continuer à croître, à créer de la valeur et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2026", ont affirmé les fondateurs.

Les commissions de gestion, composantes principales du résultat, ont été relativement stables entre janvier et juin, à 155,9 millions d'euros.

La société a ouvert un bureau au Canada et lorgne sur Hong Kong.

Sur les six premiers mois de l'année, les fonds gérés par Tikehau ont investi un total de 2,8 milliards d'euros, les trois quarts en dette privée.

Ils ont en parallèle levé 3,4 milliards d'euros, un montant "historique" pour un premier semestre, selon la société.

Tikehau gère désormais plus de 45 milliards d'euros d'actifs et disposait à fin juin de 6,7 milliards d'euros de "poudre sèche", c'est-à-dire de capitaux disponibles pour les investissements à venir.

La société de gestion a annoncé la semaine dernière son intention de se séparer de Brown Europe, présenté comme le spécialiste du tréfilage d'alliages à haute performance pour l'industrie aéronautique.

Des "négociations exclusives" ont été engagées avec l'industriel STS Metals pour un montant légèrement inférieur à 50 millions d'euros.

En 2023, Tikehau avait vu son bénéfice net divisé par deux à 176,7 millions d'euros après un bénéfice record en 2022.