BoursoLive : demandez le programme !

BoursoLive est un salon 100% digital dédié à l'actionnaire individuel et qui se déroule sur trois jours, du 28 au 30 juin. (crédit : Boursorama)

C'est donc lundi 28 juin que débute BoursoLive, un salon 100% digital dédié à l'actionnaire individuel et qui se déroule sur trois jours. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Découvrez l'intégralité du programme.

Pour rappel, la formule de BoursoLive est simple : oubliez les salons qui ne se tiennent qu'à Paris et pour lesquels, il faut souvent braver les embouteillages. Avec BoursoLive, pendant trois jours et de 9h à 18h, vous pourrez accéder, ou que vous soyez, gratuitement à une plateforme digitale, que ce soit depuis votre desktop, un mobile ou une tablette. Vous vous connectez quand vous le souhaitez durant la période de l'événement et autant de fois que vous le voulez.

Pendant ces trois jours, comme dans un salon réel, vous pourrez vous balader sur les stands de nos exposants, assister à des conférences, poser des questions en direct et découvrir le lauréat de la palme d'or des jeunes actionnaires organisée par l'Edhec et la F2iC.

Les exposants : L'Oréal, TotalEnergies, Tikehau Capital, Société Générale, Arkema, Altheora, F2IC, Lyxor ETF, Vontobel, Edmond de Rothschild, Citi, Boursorama Banque

Découvrez le programme

Lundi 28 juin

Débuter en Bourse

9h00 - 9h15 Parole d'expert (Véronique Guisquet, F2IC / Yves Boullet, Ecole de la Bourse)

9h30 - 10h Perceval Finance - Jean-Louis CUSSAC, Fondateur Perceval Finance

10h15 - 10h45 Le PEA, un outil performant pour investir en bourse -Jérémy Tubiana, Lyxor ETF)

OUVERTURE DES STANDS à partir de 12h00

12h00 - 12h30 Ecorama

12h30 - 13h00 Une société cotée à la loupe TotalEnergies - Jean-Pierre Sbraire, Directeur administratif et financier

14h00 - 14h30 Une société cotée à la loupe L'Oréal - Christophe Babule, Directeur général administration et finance

16h00 - 17h00 ESG, tout comprendre et les enjeux majeurs de demain

Schneider Electric - Gilles VERMOT-DESCROCHES, Directeur du développement durable

Euronext - Fabrice RAHMOUNI, Head of Indices

17h50 - 18h00 FERMETURE DES STANDS

Mardi 29 juin

Gérer son portefeuille

9h00 - 9h15 Parole d'expert (Véronique Guisquet, F2IC / Yves Boullet, Ecole de la Bourse)

9h30 - 10h00 Pourquoi et comment faut -il diversifier son portefeuille boursier ? Edmond de Rothschild

10h15 - 10h45 Pourquoi et comment lancer une IPO ?

MARE NOSTRUM - Olivier BANI, Directeur administratif et financier

OUVERTURE DES STANDS à partir de 12h00

12h00 - 12h45 Ecorama

14h00 - 14h30 Une société cotée à la loupe Tikehau Capital - Henri MARCOUX, Directeur général adjoint



17h00 - 18h 00 6ème EDITION des Palmes d'Or des Jeunes Actionnaires

par l'EDHEC et la F2iC

Débat : L'ESG nécessite-t-il des actionnaires actifs ?

Olivia GRÉGOIRE, Secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable

Eric PINON, Président de l'Association française de la gestion financière

Delphine d'ARMARZIT, Présidente d'Euronext France

Olivier FORTESA, Associé gérant d'Amber Capital

18h00 - 18h30 Cérémonie deremise des Prix

Mercredi 30 juin

Booster son rendement

9h00 - 9h15 Parole d'expert

Euronext - Roland PREVOT, Head of Retail, Cash Equity Market

9h30 - 10h00 Warrants Turbos Certificats... comment bien les choisir ? SOCIETE GENERALE - Léa JEZEQUEL, Relations Investisseurs Produits de Bourse

10h15 - 10h45 Pourquoi, malgré la pandémie, la bourse va si bien et comment en profiter ? Vontobel - Julien LEROY, Flow Products Distribution // DT Expert - Marc DAGHER, CEO DT Expert

OUVERTURE DES STANDS à partir de 12h00

12h00 - 12h45 Ecorama

14h00 - 14h30 Une société cotée à la loupe Arkema - Béatrice ZILM, Directrice Communication Financière

16h00 - 17h00 Les Small et Mid Caps, des valeurs à reconsidérer

ALTHEORA - Bénédicte DURAND LAROCHE, Directrice générale

I.CERAM - André KERISIT, PDG I.CERAM

17h50 - 18h00 FERMETURE DES STANDS