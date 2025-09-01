Bourses : septembre débute sous le signe de la prudence en Europe

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre cette première séance de septembre. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain symbolique de 0,05 % à 7707,90 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,25 % à 5365,18 points. Les volumes d'échanges étaient faibles en raison de la fermeture de Wall Street du fait du Labor Day. Les Bourses entament une période qui leur est historiquement défavorable. En septembre, l'indice S&P 500 a reculé en moyenne 56 % du temps et affiché une baisse moyenne de 1,17 %, selon l'analyse de Bank of America.

Les statistiques sont plus mauvaises pour le DAX40 : il a baissé en moyenne 66 % du temps et enregistré un repli moyen de 1,63 %.

Aux Etats-Unis, une cour d'appel américaine a jugé vendredi soir que la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump étaient illégaux. Ils restent toutefois en place pour l'instant. " Malheureusement, cette décision n'apporte aucune clarté. " regrette le broker PVM. " Même les décisions de justice semblent fluctuantes à l'heure actuelle, car le jugement rendu vendredi n'entrera en vigueur que le 14 octobre, ce qui laisse largement le temps au camp Trump de faire appel devant la Cour suprême. Or, en raison de son supposé parti pris conservateur, celle-ci semble désormais susceptible de se prononcer en faveur du ' Jour de la libération ' ".

Le PMI manufacturier soutenu par la demande intérieure

Les premières données économiques du mois sont encourageantes : le secteur manufacturier de la zone euro a renoué avec la croissance en août pour la première fois depuis juin 2022. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 50,7 le mois dernier contre 49,8 en juillet. Il était attendu à 50,5. " La conjoncture s'est améliorée dans six des huit pays étudiés, contre seulement quatre en juillet. ", a souligné Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. Seuls les Pays-Bas et l'Allemagne ont enregistré une contraction.

Cet indice a bénéficié de la première expansion du volume des nouvelles commandes - un indicateur avancé de la conjoncture - depuis presque trois ans et demi. Le PMI a également tiré à la hausse par la plus forte croissance de la production enregistrée depuis mars 2022. Selon les entreprises interrogées, la reprise de la demande a reposé sur une augmentation des ventes sur les marchés intérieurs.

Les rendez-vous de la semaine

L'agenda économique pour les prochains jours est chargé : les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services en août en Europe et le livre Beige de la Fed, mercredi, l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en août, jeudi et le rapport américain sur l'emploi en août, vendredi.

Les développements politiques en France seront également à surveiller. Le spread franco-allemand débute la semaine à 79 points de base après être monté à 82 points de base la semaine dernière.

Du côté des valeurs, les actualités étaient peu nombreuses. Renault a terminé en hausse après la présentation de la nouvelle équipe de direction. Société Générale a bénéficié du relèvement de la recommandation de Deutsche Bank à Acheter.