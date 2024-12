Bourses : l'inflation américaine conforte le scénario d'une baisse des taux de la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert après la publication des données sur l'inflation américaine, qui renforcent la confiance dans une nouvelle baisse des taux de la Fed. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 7423,40 points après son accès de faiblesse d’hier, et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,23% à 4963,31 points. Wall Street évolue dans le désordre avec un Dow Jones stable et un Nasdaq Composite en hausse de 1,51%, vers 17h35.

Les chiffres de l'inflation américaine - premier grand rendez-vous économique de la semaine - se sont révélés conformes aux attentes. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,7% en novembre, en rythme annuel, après 2,6% en octobre. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est pour sa part élevée à 3,3% en rythme annuel, conforme au consensus, et à 0,3% en rythme mensuel, conformément aux prévisions.

" La stabilité de l'inflation de base ouvre la voie à une réduction des taux lors de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis la semaine prochaine " a déclaré Whitney Watson, global co-head and co-chief investment officer Fixed Income et Liquidity Solutions chez Goldman Sachs Asset Management. " (...) La Fed abordera la fin de l'année en restant confiante dans le processus de désinflation, et nous pensons qu'elle maintiendra le cap sur un nouvel assouplissement progressif au cours de l'année prochaine. "

La probabilité d'une baisse de taux de la Fed le 18 décembre a bondi à plus de 96%, contre 86% avant la publication du CPI, selon le baromètre FedWatch de CME.

Parallèlement, la décision de politique monétaire de la BCE sera rendue demain : Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, constate que les marchés s'attendent à une baisse de taux de 25 points de base cette semaine, et ensuite à une baisse par réunion jusqu'à atteindre 1,75 % à l'été prochain. "La principale interrogation réside dans la possibilité de voir une super baisse de 50 points de base sur cette période", précise-t-il.

Au chapitre des valeurs, Publicis a terminé en tête de l'indice phare de la place parisienne après un relèvement de recommandation de JP Morgan de "Neutre" à "Surpondérer".