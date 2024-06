Bourses en berne, l'économie américaine inquiète

(AOF) - Les marchés européens ont reculé, rattrapés par l'accumulation de données signalant la dégradation de la conjoncture américaine. Le CAC 40 a perdu 0,75% à 7 937,90 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,93% à 4956,94 points. Wall Street perdait également du terrain, avec un Dow Jones en repli de 0,13% vers 17h30.

En Asie, la Bourse indienne a chuté de 5,74% car si le Premier ministre indien Narendra Modi s'apprête à être reconduit pour un troisième mandat, sa majorité serait finalement réduite. L'année dernière, l'indice BSE Sensex avait progressé de près de 19% grâce à la bonne performance économique du pays.

Aux Etats-Unis, les statistiques décevantes s'accumulent avant la publication vendredi du très attendu rapport sur l'emploi pour le mois de mai. Hier, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'ISM a surpris par sa faiblesse et la Fed d'Atlanta a nettement réduit sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre, de 2,7% à 1,8%.

Aujourd'hui, le rapport Jolts du Département américain au Travail est ressorti sous les attentes. 8,059 millions d'ouvertures de postes ont été enregistrées en avril, le consensus étant de 8,370 millions. Il est au plus bas depuis février 2021. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,355 millions.

Ces données se sont traduites par le même scénario que lundi : net affaiblissement des taux longs des deux côtés de l'Atlantique et repli des cours de l'or noir. Le rendement du 10 ans américain perd 4,6 points de base à 4,35% et son équivalent allemand, 3,7 points de base à 2,54%. De son côté, le cours du Brent recule de 0,82% à 77,72 dollars pour tomber à son plus bas depuis janvier 2024.

Cette nouvelle baisse des cours du pétrole a pesé sur le secteur pétrolier à Paris. TotalEnergies a fermé la marche de l'indice CAC 40. Au sein de l'indice SBF 120, Atos a prolongé sa dérive baissière au lendemain de la présentation de 2 offres de reprises révisées. Selon Invest Securities, les actionnaires actuels représenteront moins de 0,01% du capital post restructuration.