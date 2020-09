Bourses américaines : les objectifs des stratèges sont atteints

Le S&P 500 a atteint des niveaux records. (© Adobestock)

La récente euphorie constatée sur les actions aux Etats-Unis a poussé le SP 500 à des niveaux records. Une phase de net repli semble se dessiner avant l'élection présidentielle.

Stimulé par la création monétaire de la Réserve Fédérale, le S&P 500 a enchainé les records depuis le 18 août dernier.

Malgré son récent repli, le principal indice de la Bourse américaine a gagné plus de 53% (!) depuis le plus bas du 23 mars dernier et plus de 5% depuis le début de l'année, comme si le virus n'avait pas contribué à une forte dégradation de l'économie (baisse des profits et des investissements, hausse du chômage, etc).

Un parcours spectaculaire

Le parcours de l'indice Nasdaq 100 des plus grandes valeurs de technologie est encore plus spectaculaire, avec un gain de 71% depuis le plus bas de mars dernier (en moins de six mois !) et de 26% depuis le 31 décembre en dépit de son trou d'air des 3 et 4 septembre derniers.

Les dernières déclarations du président de la Fed n'ont fait qu'accélérer le mouvement, Jerome Powell évoquant une tolérance durable de l'institution monétaire à une inflation plus marquée.

Flambée des Big Tech aux Etats-Unis

D'où l'euphorie sur les actions américaines et sur les cinq «méga-capitalisations» de l'internet en particulier, qui pèsent ensemble plus de 7.000 milliards de dollars, soit environ un quart du S&P 500 : Apple (2.070 milliards), Amazon (1.650 milliards), Microsoft (1.620 milliards), Facebook (680 milliards), Alphabet