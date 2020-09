Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Unibail-Rodamco plonge après l'annonce de son augmentation de capital Reuters • 17/09/2020 à 10:59









PARIS, 17 septembre (Reuters) - L'action Unibail-Rodamco-Westfield (URW) URW.AS plonge jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce par l'exploitant de centres commerciaux d'un plan visant à renforcer son bilan comprenant notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. A 10h51, le titre du groupe d'immobilier commercial lâche 8,77% à 36,49 euros, accusant de loin la plus forte baisse du CAC 40 .FCHI et du Stoxx 600 .STOXX . Il retombe non loin d'un plus bas historique touché il y a près d'un mois en séance à 35,92 euros. Le projet d'augmentation de capital dévoilé par URW est destiné à réduire l'endettement du groupe confronté à la baisse de trafic de ses centres commerciaux en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus. URW prévoit aussi de limiter les dividendes versés en numéraires d'un milliard sur les deux prochaines années, une réduction supplémentaire de 800 millions de ses investissements et des cessions d'un montant total de quatre milliards d'ici fin 2021. "La prochaine augmentation de capital sera très dilutive sur la base du cours actuel de l'action", observent dans une note les analystes de Berenberg. "Il reste à voir si cette levée de fonds de 3,5 milliards d'euros sera suffisante pour soutenir les finances de manière structurelle et durable, d'autant plus que nous pensons que les opérations aux Etats-Unis continueront d'être un fardeau pour l'entreprise", ajoutent-ils. Les analystes de Berenberg estiment toutefois que la décision par la direction d'URW d'une augmentation de capital est "raisonnable" et qu'elle devrait être suivie par les autres acteurs européens de l'immobilier commercial. Le concurrent Klépierre LOIM.PA chute de 6,23% à 12,86 euros. Icade ICAD.PA et Gecina GFCP.PA abandonnent respectivement 1,52% et 1,57%. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.