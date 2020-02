Bourse : une vague verte prête à déferler

La prise de conscience du changement climatique commence à sérieusement pénétrer la sphère financière. (© DR)

En Bourse, les investisseurs sont de plus en plus sensibles au changement climatique. Les actions de sociétés liées à la thématiques ont le vent en poupe depuis plusieurs mois. Une méga tendance est-elle en train de se former sous nos yeux ?

Il n'y a plus saisons ! Ce mois de janvier a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète depuis 141 ans, selon les relevés du NOAA, un centre de recherche qui dépend du ministère du commerce américain. Le record de janvier 2016 vient donc de tomber. Il n'aura pas tenu bien longtemps.

Et il y a fort à parier que février 2020 entrera aussi dans les annales : dimanche 9, le mercure est monté jusqu'à 20,7 degrés sur l'île Seymour, dans l'Antarctique. Les preuves d'un dérèglement climatique global s'accumulent. «Il y a eu 335 catastrophes naturelles par an au cours des 20 dernières années, soit deux fois plus qu'entre 1985 et 1995», signale Christopher Dembik, économiste chez Saxo Bank.

Il y a les grands désastres, à l'image des incendies qui ont ravagé l'Australie, mais aussi les plus petits, moins visibles, mais non moins lourds de conséquences, comme la disparition des insectes.

Bernard Arnault a profité d'une salle pleine à craquer d'investisseurs venus l'écouter le 28 janvier lors de la publication des résultats annuels de LVMH pour les alerter sur ce phénomène préoccupant.

Prise de conscience

Ce commentaire du dirigeant français, deuxième ou troisième fortune mondiale selon la capitalisation de son groupe, devrait faire mouche. D'autant que les investisseurs ne sont plus du tout insensibles au message, bien au