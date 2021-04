Bourse : un fonds pour investir dans les petites valeurs sans prendre trop de risque

Louis de Fels et Edwin Faure, co-gérants du fonds RJ Funds Smicrocaps chez Gay-Lussac Gestion. (© DR)

Les gérants Louis de Fels et Edwin Faure sélectionnent des petites entreprises européennes de croissance peu risquées. On trouve dans le fonds des titres comme Pharmanutra, Digital Value, Robertet.

La société Gay-Lussac Gestion (ex-Raymond James Asset Management International) veut promouvoir en France le fonds de droit luxembourgeois RJ Funds Smicrocaps (code Isin LU2022049022), investi dans des entreprises européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d'euros.

Eligible au PEA, le fonds géré par Louis de Fels et Edwin Faure progressait à fin mars de 39,8% depuis sa création en août 2019.

Il bénéficie de la même rigueur de gestion qui a fait le succès des fonds investis en petites valeurs françaises, Gay-Lussac Microcaps (+98,2% en cinq ans au 12 avril et 3e sur 67 selon Quantalys, +191,4% en dix ans, 4e sur 38) et Gay-Lussac Smallcaps (+73,4% en cinq ans, 16e sur 67).

L'objectif affiché par les deux gérants est d'offrir de la performance aux investisseurs en limitant les «drawdowns» (risque de baisse maximale) et la volatilité des cours.

Des actions qui montent doucement mais sûrement

Le processus d'investissement est très strict, avec un premier tri sur la volatilité des actions et un deuxième sur le «beta» (sensibilité du titre aux variations du marché), en privilégiant les valeurs les moins volatiles et affichant les plus faibles beta. Le troisième tri porte sur la dynamique de performance positive.

L'ambition des gérants est de privilégier des valeurs qui montent «doucement mais sûrement». Ainsi, le fonds progressera moins vite