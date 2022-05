Bourse : trop tôt pour acheter, selon Credit suisse

Le statège de Credit suisse reste prudent sur les actions. (© Fotolia/Adobstock)

Le célèbre stratège de la banque helvétique, Andrew Garthwaite, reste prudent pour le moment sur les actions, alors que la récession se profile à l'horizon.

Andrew Garthwaite chez Credit suisse est devenu plus prudent sur les actions depuis février dernier. Et la baisse des cours depuis quatre mois ne l’a pas rendu plus optimiste dans l’immédiat.

Le stratège a listé les sujets de préoccupation qui encouragent sa retenue sur les actions.

Le risque de récession est devenu très élevé.

La croissance du PIB américain devra descendre à 1% pour que la remontée du taux de chômage ralentisse suffisamment la progression des salaires.

Ce qui requiert un taux directeur entre 3,5% et 4% (contre 0,75% aujourd’hui) et devrait favoriser l’inversion de la courbe des taux au quatrième trimestre 2022, suivie d’une croissance économique négative au second semestre 2023.

L’ampleur et la rapidité de la hausse de l’ensemble des matières premières conduit le plus souvent à la récession. Un marché baissier sur les actions peut survenir environ treize mois avant la dégradation de l’économie.

Les valorisations sont devenues moins attractives.

La prime de risque est estimée par l’expert à 4,9% (écart de performance attendu entre les actions et les produits de taux). Un niveau d’équilibre à 5,5% lui semblerait mieux approprié.

Les prévisions de profits semblent trop optimistes.

Elles ont commencé à baisser et dans 71% des cas cela se traduit par une baisse des cours durant le trimestre qui suit.

Les indicateurs