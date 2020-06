Bourse : trois actions françaises à acheter maintenant selon UBS

UBS privilégie des entreprises qui bénéficient d'une révision en hausse de leur perspective de résultat. (© Adobestock)

La banque suisse se montre prudente sur le potentiel des actions européennes à court terme. Elle note néanmoins un début d'inflexion positive sur les estimations de résultats pour 2020. Trois actions françaises sont particulièrement concernées et UBS les conseille toutes à l'achat.

Les actions européennes ont remonté en moyenne de 34% entre leur point bas du 18 mars et leurs récents plus-hauts.

Le rebond est rapide et UBS pense que les marchés sont déconnectés de l'environnement économique et des perspectives de résultats des entreprises. La banque voit un risque à la baisse des actions sur le court terme.

Le rebond attendu pour 2021

En tablant sur un fléchissement des profits de 33% cette année avant un rebond de 25% en 2021, et en appliquant un ratio cours sur bénéfice prospectif de 16 fois, UBS estime la juste valeur de l'indice Stoxx 600 à 340 points pour la fin de l'année (363 points actuellement).

Toutefois, une inflexion à la hausse semble se dessiner sur les estimations de résultats pour 2020. La tendance n'est pas encore très nette et UBS estime qu'il pourrait s'agir d'un espoir trompeur comme en décembre 2008. Néanmoins pour plusieurs secteurs cycliques (services aux consommateurs, distribution, semi-conducteurs et transport), les analystes se montrent plus optimistes.

Sur le plan de la valorisation, les actions européennes sont proches de leur juste prix dans l'absolu, mais apparaissent attractives en comparaison des obligations, grâce à l'action sans précédent de la Banque centrale européenne. En outre, elles pourraient à nouveau susciter l'intérêt des investisseurs américains, souligne UBS.

La banque suisse a donc