Bourse : trois actions à acheter pour soigner votre portefeuille

Le Revenu recommande trois actions dans le secteur de la santé. (© Fotolia)

La santé est un thème porteur en Bourse. Le Revenu a sélectionné trois titres aux profils très différents pouvant être mis en portefeuille : un géant pharmaceutique établi, un laboratoire en forte croissance et une biotech prometteuse.

Des biotechs aux géants pharmaceutiques, en passant par les équipementiers médicaux et les maisons de retraite, le secteur de la santé offre une multitude d'opportunités en Bourse.

Certes, l'indice CAC Health Care a sous-performé le CAC 40 depuis le début de l'année. Il s'est adjugé 17,5%, contre environ 25,3% pour l'indice phare de la cote parisienne.

Mais cet écart s'explique par le profil globalement défensif du secteur : s'il résiste mieux que les cycliques (automobile, industrie...) en période de turbulences boursières, il est en contrepartie moins dynamique lorsque les marchés d'actions sont haussiers.

L'augmentation et le vieillissement de la population mondiale, ainsi que l'accès croissant aux soins dans les pays émergents, lui assurent néanmoins de belles perspectives à moyen et long termes.

Et de véritables pépites y sont nichées : l'équipementier scientifique franco-allemand Sartorius Stedim Biotech s'est par exemple adjugé plus de 5.800% en dix ans sur Euronext, et Eurofins Scientific plus de 1.000% !

Voici trois autres valeurs aux profils très différents pouvant être mises en portefeuille aujourd'hui.

Sanofi : le début d'une nouvelle ère

Le remplacement d'Olivier Brandicourt par le britannique Paul Hudson à la tête du géant pharmaceutique français confirme