Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Teleperformance va remplacer Sodexo dans le CAC 40 Reuters • 12/06/2020 à 08:21









PARIS, 12 juin (Reuters) - Teleperformance TEPRF.PA va remplacer Sodexo EXHO.PA dans le CAC 40 .FCHI à compter du lundi 22 juin, a annoncé Euronext ENX.PA . L'examen trimestriel mené par l'opérateur boursier se solde également par des changements pour l'indice large parisien SBF 120 .SBF120 avec les entrées d'Albioma ABIO.PA , Neoen NEOEN.PA et Robertet ROBF.PA au détriment d'Europcar Mobility EUCAR.PA , Quadient QDT.PA et Verallia VRLA.PA . (Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.