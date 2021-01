Bourse : suspendue au sprint des vaccinations

Le CAC 40 grimpe depuis le début de l'année. (© DR)

Malgré l'évolution de l'épidémie, les marchés ne désespèrent pas d'une sortie de crise cet été. Pour le moment, les actions résistent.

Variants versus vaccins. C'est peu dire que l'année 2021, sur le front sanitaire, n'a pas démarré comme espéré.

L'apparition de nouvelles souches du Covid-19 bien plus contagieuses au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, à l'heure même où la seconde vague frappait déjà durement plusieurs pays, a changé la donne.

Record d'infections en Allemagne et en Espagne, situation hors de contrôle aux États-Unis, premier décès dû au Covid depuis huit mois en Chine... Face à quoi l'Europe se calfeutre, entre nouveaux confinements (au Royaume-Uni, Danemark et Portugal) et/ou durcissement des contraintes (Allemagne, France...).

Ce climat anxiogène n'émeut guère les marchés, dans le vert depuis le 1er janvier (+0,91% pour le CAC 40). Car les investisseurs, à l'image désormais d'une majorité des Français (56% selon un récent sondage), font confiance aux vaccins.

Partout dans les pays développés les campagnes accélèrent, notamment en France où le ministre de la Santé promet «plus d'un million» de vaccinations d'ici fin janvier et «entre 2,4 et 4 millions» fin février. L'immunité des personnes les plus vulnérables, clé du désengorgement des systèmes de santé, prendra-t-elle de vitesse les variants du virus ? Il n'est pas absurde de l'espérer.

Même pas mal

Dans l'intervalle, l'activité sera inévitablement touchée par les nouvelles