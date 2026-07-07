Bourse suisse - Éléments à surveiller le 7 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'influencer les actions suisses ce mardi:
COMMUNIQUÉS D'ENTREPRISE
ALCON AG ALCC.S
La société suisse spécialisée dans les soins oculaires a annoncé lundi une collaboration avec la société américaine RxSight RXST.O pour le développement de lentilles intraoculaires implantables.
AVIS DES ANALYSTES
VAT GROUP AG VACN.S - JP Morgan relève son objectif de cours de 620 à 730 CHF
ÉCONOMIE
Les réserves de change suisses pour le mois de juin seront publiées à 07h00 GMT.
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Indice des valeurs suisses de moyenne capitalisation .SSMI Indice suisse « All-Share » .SSHI Synthèse du marché suisse .AD.S Aperçu sectoriel CH/SECTOR1 Toutes les actualités suisses CH Actualités de la recherche suisse CH-RCH
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