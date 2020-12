Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Solutions30 chute après des attaques de Muddy Waters Reuters • 15/12/2020 à 10:57









PARIS, 15 décembre (Reuters) - L'action Solutions30 S30.PA , dont la cotation était suspendue depuis jeudi, chute de plus de 30% mardi matin en Bourse de Paris, après des attaques du fonds activiste Muddy Waters contre le spécialiste des services aux entreprises de télécommunications et d'énergie, qui entend porter l'affaire en justice. Le titre perd 32,11% à 9,98 euros vers 10h40, de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 .SBF120 , alors en hausse de 0,6%. La cotation avait été suspendue vendredi et lundi à la demande de la société, qui arguait d'un "contexte de nouvelles tentatives de déstabilisation" après avoir dénoncé la publication d'un rapport anonyme contenant selon elle de "fausses accusations". Lundi, Solutions30 a annoncé alerter l'Autorité des marchés financiers (AMF) et chargé le cabinet Auguste Debouzy de porter plainte auprès du Parquet national financier pour "diffusion d'informations fausses et trompeuses". Muddy Waters, spécialiste de la vente à découvert, a adressé deux lettres à la société, vendredi et mardi, pour lui demander notamment de s'expliquer sur des liens supposés avec des hommes d'affaires italiens, en faisant référence à Wirecard, le groupe allemand en liquidation après une fraude comptable. La chute de ce mardi porte à plus de 50% la baisse de la capitalisation boursière de Solutions30 en moins d'une semaine. (Sudip Kar-Gupta, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +0.42% SOLUTIONS 30 Euronext Paris -32.99%