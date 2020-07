Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Sodexo sanctionné, la prévision de CA au T4 revue en baisse Reuters • 07/07/2020 à 12:03









PARIS, 7 juillet (Reuters) - Sodexo accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris après avoir revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de son exercice décalé en raison de la crise économique due au coronavirus. L'action du groupe français de services et de restauration abandonne 6,02% à 60,62 euros à 12h00, portant sa chute depuis le début de l'année à plus de 42%. Au même moment, le SBF 120 .SBF120 recule de 1,17%. Arguant de l'évolution préoccupante de la crise du coronavirus en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Inde, Sodexo a averti que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre (juin-août) devrait reculer de 27% et non de 15% comme annoncé initialement. Sur l'ensemble du deuxième semestre, les ventes devraient reculer de 28%, soit d'environ trois milliards d'euros, alors que le groupe tablait auparavant sur une baisse de 25%. Pour les analystes de Credit Suisse, la révision à la baisse des prévisions pour le quatrième trimestre prend le pas sur un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes. En effet, Sodexo a vu son chiffre d'affaires diminuer de 29,9% "seulement" au troisième trimestre de l'exercice, à 3,9 milliards d'euros, contre une baisse attendue de 33%, grâce en partie à la quasi-stabilité (-2%) de son activité "Facilities Management". Malgré la dégradation des perspectives du groupe français, Berenberg reste à l'achat sur le titre, estimant que Sodexo sera en mesure de tirer parti des opportunités dans son secteur lors la reprise économique. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris -0.94% SODEXO Euronext Paris -5.92%