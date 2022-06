Bourse : sept valeurs à la casse à acheter vite

Les conseil boursiers de la semaine. (© DR)

L'inquiétude des investisseurs provoque un recul du CAC 40 sur la semaine de 4,6%. C'est le moment de faire votre marché. Nos conseils sur 14 valeurs dont 7 à l'achat.

L'inflation qui continue d'accélérer aux États-Unis (+ 8,6% en mai sur un an glissant) a glacé les marchés vendredi (recul de 2,69% du CAC 40). L'inquiétude est d'autant plus forte que la Banque centrale européenne a confirmé jeudi l'arrêt de son programme de rachat d'actifs. Les investisseurs anticipent une première hausse de taux en juillet. La Fed a aussi l'intention de poursuivre sa restriction du crédit pour freiner l'inflation. Mais le chemin est encore long pour y parvenir, ce qui devrait peser sur les Bourses mondiales dans les prochains mois.

Le recul des indicateurs avancés et la progression des stocks nous incitent à la prudence. Découvrez nos conseils sur 14 valeurs. Nous en recommandons 7 à l'achat, 2 à la vente et 5 à conserver. Les actualités les plus marquantes (Fnac Darty, Saint-Gobain, Laurent Perrier, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 14 actions ALD Automotive

Regain possible Achetez

Aperam

Fusion abandonnée Achetez

Bureau Veritas

Fort d'un bon début d'année, le groupe de certification a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, comme une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée. Bureau Veritas se positionne de plus en plus auprès de ses clients sur les