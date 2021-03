Bourse : sept actions à acheter quand les taux montent

La sélection du Revenu de sept valeurs qui profiteraient d'une remontée des taux maitrisée. (© DR)

La hausse des rendements est risquée pour les marchés si elle est trop rapide. Mais, maitrisée et synchrone avec le redémarrage de l'économie, elle favorise les valeurs cycliques, singulièrement les banques. Les entreprises à fort pouvoir de prix doivent par ailleurs être privilégiées dans un climat plus inflationniste. Découvrez notre sélection de sept actions à acheter face à la remontée des taux.

La hausse des taux crée de l'agitation sur les marchés depuis mi-février.

Elle provoque à intervalle régulier des coups de grisou sur les indices, frappant en premier lieu les valeurs de croissance - dont la valorisation pâtit mécaniquement davantage d'un taux d'actualisation des profits futurs plus élevé. D'où les récentes bourrasques sur la high tech américaine ou certains acteurs français de la santé.

Elle est aussi à l'origine d'un puissant mouvement de rotation en faveur des valeurs cycliques, à l'image des plus fortes hausses du CAC 40 sur un mois : Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, Total, Axa, Saint Gobain...

Optimisme retrouvé sur la croissance

Car la remontée des taux traduit avant tout le pari de la «reflation» fait par les investisseurs. Avec l'accélération des campagnes de vaccins et la levée espérée des contraintes sanitaires, les marchés misent sur une phase de forte reprise économique favorable aux profits des entreprises. Les potentiels gagnants étant les valeurs les plus sensibles à la conjoncture, autrement dit les valeurs cycliques, souvent les plus décotées.

Reflet d'un optimisme retrouvé sur la croissance, la récente remontée des taux est aussi alimentée par la hausse des anticipations