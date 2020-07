Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-SAP monte après ses résultats et ses prévisions Reuters • 09/07/2020 à 10:51









FRANCFORT, 9 juillet (Reuters) - L'action SAP SAPG.DE monte jeudi en Bourse au lendemain de la confirmation par le numéro un européen des logiciels professionnels de ses prévisions annuelles et de la publication de ses résultats préliminaires du deuxième trimestre. A la Bourse de Francfort, le titre s'adjuge 7,21% à 138,22 euros vers 08h00 GMT, contre 1,04% pour le Dax-30 .GDAXI et 0,32% pour l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX . Il est en tête des deux indices. La confirmation des prévisions 2020 est un signe encourageant au regard de la crise du coronavirus, commentent les intermédiaires Jefferies et Morningstar. SAP a annoncé mercredi que son activité s'était progressivement redressée au deuxième trimestre après le choc provoqué par la pandémie. Sur la période, le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 6,74 milliards d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation est ressorti en hausse de 7% à 1,96 milliard d'euros. Le groupe a confirmé ses prévisions 2020 d'un bénéfice d'exploitation, ajusté des éléments exceptionnels, compris entre 8,1 milliards et 8,7 milliards d'euros. Les résultats complets de SAP seront publiés le 27 juillet. (Arno Schütze et Zuzanna Szymansk version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

