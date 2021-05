Bourse : qui va profiter de la reprise des investissements en Europe ?

Les entreprises européennes devraient bénéficier de la sortie de crise. (© Adobestock)

Les stratégistes de la Société Générale ont construit un panier de trente valeurs qui devraient bénéficier des sorties de cash accumulé dans les bilans. Parmi elles, six actions françaises, dont Capgemini et Schneider Electric.

Malgré la crise sanitaire, de nombreuses entreprises européennes ont renforcé leur bilan, en réduisant leurs coûts, en bénéficiant des soutiens des États, en coupant leurs dividendes, en réduisant leurs rachats d'actions et en préservant leurs cash flows.

Conséquence : elles se retrouvent aujourd'hui à la tête d'une «pile de cash» constatent les stratèges de la Société Générale. Au sein du Stoxx 600, les sociétés ont augmenté leur endettement de 79 milliards d'euros sur les douze derniers mois (+3%), mais la trésorerie disponible a progressé de 185 milliards (+22%). La dette nette a ainsi reculé de 106 milliards d'euros (-6%), à 1.650 milliards.

Le ratio de la dette nette rapportée à l'ebitda a augmenté de 1,7 à 2, en raison de la baisse des profits en 2020, mais la reprise attendue cette année va inverser la tendance.

La dette nette rapportée à la capitalisation boursière est au plus bas de quatorze ans et le montant de cash divisé par l'actif du bilan est revenu à son plus haut de vingt ans.

Une montagne de cash dans les entreprises

Les experts de la Société Générale pensent que cet excès d'argent sera utilisé pour des rachats d'actions, plus favorables au cours de Bourse que les dividendes. Ils prévoient des montants réinvestis par les entreprises sur leurs propres titres atteignant 150 milliards d'euros en 2022 et 190 milliards en