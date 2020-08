Bourse : quels types d'ordre choisir pour acheter ou vendre des actions ?

Tour d'horizon des types d'ordres qui existent en Bourse. (© Shutterstock)

Pour acheter ou vendre une action cotée en Bourse, vous devez passer un ordre auprès de votre intermédiaire (courtier). Mais de quel type ? «A cours limité» ? «Au prix du marché» ? «A plage de déclenchement» ? Nos conseils pour faire le bon choix.

L'investissement en Bourse peut aujourd'hui se faire facilement et de manière autonome sur Internet.

Que vous opériez via votre banque traditionnelle ou grâce à un courtier en ligne (pour limiter les frais), vous devrez choisir le type d'ordre à appliquer à votre décision d'achat ou de vente d'actions. Pour vous y retrouver, voici les différentes options qui existent ainsi que leur signification.

Les différents types d'ordre

À cours limité : Dans ce cas, vous fixez le prix auquel vous souhaitez acheter (vendre) et la quantité de titres recherchée (à céder). Si la liquidité de l'action est insuffisante, votre ordre risque d'être exécuté en partie seulement, ce qui peut entraîner des frais pénalisants. Il est donc préférable de consulter le carnet d'ordres (affichant les meilleures offres et les meilleures demandes, en prix et en quantité) avant de passer un ordre, et d'ajuster la quantité et le prix selon l'état de l'offre et de la demande.

Au prix du marché : l'ordre «au marché». L'ordre dit «à tout prix» ou «au mieux» permet d'acheter (ou de vendre) une quantité de titres à un prix qui s'adapte à l'offre (ou à la demande) du carnet d'ordres. Dans ce cas, vous ne choisissez pas le prix d'exécution, ce qui peut devenir très pénalisant pour des sociétés dont le marché est peu liquide. Un écart