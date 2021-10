Bourse : quatre sociétés à «pouvoir de prix» à acheter maintenant

Le Revenu recommande quatre actions à l'achat. (© DR)

Le ralentissement à prévoir de l'activité dans les prochains mois relance l'attrait des valeurs de croissance. Mais attention à des valorisation trop exigeantes.

Depuis l’été, les investisseurs professionnels ont commencé à s’interroger sur la pérennité de la reprise. Ils ont donc à nouveau privilégié des valeurs de croissance et délaissé des sociétés plus cycliques.

Mais la probable remontée des taux d’intérêt va pénaliser des multiples de valorisation trop exigeants. Des prises de profits seront donc bienvenues sur certaines valeurs dont les ratios sont très élevés.

À plus long terme, des valeurs de croissance à des prix raisonnables devraient davantage attirer des capitaux. Le style «GARP» (growth at a reasonnable price), serait favorisé dans un environnement de croissance économique plus modérée et d’inflation déclinante (après un pic attendu cet automne).

À la recherche du GARP

Au sein des 319 entreprises qui composent le CAC All-Tradable, 125 d’entre elles (39%) devraient enregistrer une progression de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice en 2021 et 2022, selon le consensus des analystes calculé par FactSet.

Nous avons sélectionné des sociétés dont la progression de l'activité et des profits est attendue supérieure à 8% pour l’exercice en cours et le suivant.

Ces entreprises devraient être capables de répercuter sur leurs clients des hausses de prix sur les matières premières, les produits intermédiaires et les salaires. Elles disposent d'un «pouvoir de prix» (pricing power),