Bourse : quatre conseils pratico-pratiques pour traverser la crise ukrainienne

Découvrez les conseils du Revenu pour traverser la crise ukrainienne sans trop d'encombres. (© Russian Defence Ministry / AFP)

Conservez vos positions en diversifiant davantage, poursuivez vos achats de titres au même rythme qu’avant la crise, rééquilibrez vos avoirs en fin d’année : tels sont les conseils du Revenu pour traverser la crise ukrainienne sans trop de dommages.

Le conflit ukrainien accroît la volatilité des Bourses et rebat les cartes entre les titres, secteurs d’activité et zones géographiques. Si identifier les gagnants (valeurs de défense et armements) et les perdants (banques, tourisme, aéronautique) est assez simple, savoir quelle stratégie adopter en cette période de fortes incertitudes est une autre affaire.

En décembre 2021, l’Autorité des marchés financiers a publié une étude qualitative intitulée «Stimuler la diversification de l’épargne de long terme en actions». Nous en avons tiré quatre conseils pratiques qui ont fait leurs preuves lors des crises précédentes : subprimes 2007-2008, dette grecque 2010 – 2011 et Covid 2020.

Conservez vos positions

L’investisseur débutant en Bourse a tendance à vendre ses titres au moindre coup de grisous. Un comportement compréhensible mais coûteux en termes de performance. Car la Bourse si elle évolue en yo-yo se caractérise aussi par courtes périodes de fortes hausses.

Si vous sortez et rentrez sans cesse du marché, vous avez de grande chance de ne pas être investi les journées d’envolée des cours qui font l’essentiel du rendement annuel.

«Personne ne pouvant savoir quand les bonnes séances auront lieu, la seule manière de ne pas les rater est de rester investi», écrit l’AMF en décembre 2021. Le Revenu partage cette analyse. L’investisseur particulier averti peut