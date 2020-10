Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Publicis en nette hausse, Goldman Sachs optimiste sur la publicité Reuters • 08/10/2020 à 11:22









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Publicis PUBP.PA enregistre l'une des meilleures performances du CAC 40 jeudi matin en Bourse de Paris après une appréciation favorable de Goldman Sachs sur le secteur publicitaire. Le titre du groupe français gagne 1,99% à 29,73 euros à 11h20 alors que le CAC 40 .FCHI progresse de 0,17%. Au même moment, l'indice Stoxx européen du secteur des médias .SXMP prend 0,3%. Dans une étude sur le secteur, Goldman Sachs estime que les agences de publicité offrent le rapport risque/performance le plus intéressant des valeurs cycliques en raison de la diversité de leurs implantations géographiques comme de leurs activités. La banque américaine anticipe une amélioration marquée du marché publicitaire au troisième trimestre en Europe tout en évoquant des risques pour le quatrième liés à la conjoncture économique et à la situation sanitaire. Goldman Sachs s'attend à voir le marché américain continuer à afficher des performances supérieures à celle de l'européen et considère la France et l'Allemagne comme les marchés les plus prometteurs en Europe. Elle a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique pour Publicis, notamment pour intégrer l'impact de l'intégration d'Epsilon, société américaine spécialisée dans l'analyse de données rachetée l'an dernier, comme pour le britannique WPP WPP.L (-0,46%), deux valeurs sur lesquelles la banque est à l'achat. Goldman Sachs a parallèlement abaissé à "neutre" son conseil sur JCDecaux JCDX.PA (-0,91%), constatant une reprise plus lente qu'anticipé pour la publicité extérieure. Parmi les groupes de télévision, ses analystes sont passés à l'achat sur l'allemand Prosiebensat.1 PSMGn.DE (+4,19%) et ont relevé leur objectif de cours sur TF1 TFFP.PA (+3,41%) et M6 MMTP.PA (+1,53%). (Marc Angrand, avec Masha Trybus, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.