BOURSE-PSA et Fiat reculent après l'abandon de leurs dividendes

PARIS, 14 mai (Reuters) - PSA PEUP.PA et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI reculent en Bourse jeudi matin après l'annonce simultanée par les deux groupes de leur décision de ne verser aucun dividende ordinaire au titre des résultats 2019, qu'ils justifient par l'impact de la crise du COVID-19. L'action PSA cède 4,85% à Paris vers 09h00 GMT et à Milan, le titre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) abandonne 2,06% alors que l'indice Stoxx européen du secteur automobile .SXAP recule de 2,91%. Exor EXOR.MI , la holding de la famille Agnelli, premier actionnaire de FCA, est en repli de 2,26%. Lors de l'annonce de leur projet de fusion en décembre, PSA et FCA avaient promis de distribuer chacun un dividende ordinaire de 1,1 milliard d'euros au titre de l'exercice fiscal 2019. Une source proche de PSA a déclaré que le renoncement à ces dividendes ordinaires constituait une mesure de précaution visant à préserver la trésorerie et ne changeait en rien les modalités du projet de fusion, les deux groupes ayant pris des décisions symétriques. PSA et FCA ont assuré mercredi soir que les préparatifs de leur rapprochement "avancent bien", notamment en ce qui concerne l'examen par les autorités de la concurrence. Le calendrier de l'opération n'est pas remis en cause et le bouclage de la fusion reste prévu d'ici la fin du premier trimestre 2021, ont-ils ajouté. La Commission européenne doit rendre au plus tard le 17 juin sa décision sur le projet, sachant qu'un éventuel feu vert pourrait être soumis à conditions. En Bourse, PSA et FCA affichent une baisse de 45% depuis le 1er janvier, à comparer à un recul de 36% pour l'indice Stoxx du secteur. (Arunima Kumar à Bangalore, Giulio Piovaccari à Milan, Gilles Guillaume à Paris, édité par Marc Angrand)

