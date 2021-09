Bourse : profitez de décotes sur les sociétés d'investissement

Eurazeo, Tikehau Capital, Wendel... découvrez la sélection des experts de Degroof Petercam. (© Fotolia)

Les analystes de Degroof Petercam recommandent l'achat de plusieurs holdings, dont Peugeot Invest et Tikehau Capital.

Joren Van Aken et Kris Kippers chez Degroof Petercam se sont penchés sur l'appétit du marché pour les sociétés d'investissement européennes cotées en Bourse.

Les analystes de la banque belge constatent que les investisseurs préfèrent des holdings investis dans des entreprises de croissance et des sociétés de technologie.

Ils sont prêts pour cela à payer une prime de plus en plus grande sur la valeur d'actif du portefeuille pour des titres comme les belges Sofina Group ou Brederode.

En revanche, des sociétés d'investissement perçues comme davantage «value», investies dans des secteurs d'activité réputés plus cycliques, ont creusé leur décote.

Privilégier la décote

Les experts de Degroof Petercam rappellent que les ratios de valorisation sont au plus haut depuis le début du marché haussier engagé après la crise financière de 2008.

Des multiples de valorisation sont de plus en plus élevés sur des valeurs de croissance et des technologies de l'information. Ce qui laisse à leurs yeux peu de marge pour une nouvelle appréciation, dans un contexte de hausse de l'inflation et de remontée des taux d'intérêt.

Il devient alors plus «raisonnable», selon eux, d'anticiper une rotation du marché vers la «value», avec une hausse attendue des multiples de valorisation pour ce compartiment de la Cote et une réduction de la décote des holdings.

