Bourse : prenez des bénéfices et guettez un repli

Après leur glissade jeudi, les marchés financiers se sont repris en fin de semaine. L’indice CAC 40 flirte ainsi de nouveau avec la barre des 7.000 points, en hausse de 8,1% depuis le 1er janvier.

Les responsables des différentes banques centrales ont clairement laissé entendre que le desserrement monétaire n’était pas encore à l’ordre du jour.

Mais une lueur d’espoir est venue après les propos tenus par un gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller. Celui-ci a pris en effet position pour un relèvement modeste de 25 points de base (0,25%) des taux directeurs.

En outre, malgré les craintes de récession, l’optimisme est revenu chez les opérateurs, notamment sur les valeurs technologiques. L’indice Nasdaq a d’ailleurs clôturé la séance de vendredi sur un gain de 2,7%.

Il n’empêche, la semaine à venir sera riche en publications de résultats de sociétés. Les investisseurs les plus actifs n’hésiteront donc pas à concrétiser des gains par prudence.

Nos conseil sur 21 actions Airbus

Proche de son sommet annuel, le cours a peu réagi à l’annonce d’un bilan de production décevant. L’an dernier, Airbus a livré 661 appareils commerciaux, soit 8% de plus qu’en 2021. Cette performance reste en deçà de la cible de délivrer 700 avions, une ambition qui avait été abandonnée fin 2022. La direction du groupe européen avait alors toutefois rassuré les marchés en confirmant ses objectifs annuels de rentabilité et de flux de trésorerie. Le carnet de commandes de plus de 7 200 appareils offre une belle visibilité, malgré les