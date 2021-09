Bourse : Oddo BHF AM préfère les cycliques, les petites valeurs et l'ESG

Laurent Denize, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. (© DR)

Le directeur des investissements de la société de gestion, Laurent Denize, anticipe une poursuite de la reprise économique. Mais attention à la remontée des taux d'intérêt.

Laurent Denize, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management, salue des performances remarquables pour les actions depuis le début de l'année.

Il remarque toutefois depuis peu une inflexion des flux vers des produits plus diversifiés, traduisant une relative prudence des investisseurs.

L'ampleur des montants investis dans des fonds monétaires estimés à 5.400 milliards dollars dans le monde apporte toutefois un soutien de taille aux actifs risqués. Cela d'autant que la progression de la vaccination permet d'envisager une poursuite de la croissance économique.

La mise en oeuvre des plans de relance en Europe et aux États-Unis devrait également soutenir l'activité. Certes les multiples de valorisation des actions sont élevés, ce qui pourrait générer plus de volatilité. Mais des taux toujours bas militent pour les placements en actions.

Les actions moins chères que les obligations

Le «rendement» des actions (inverse du PER ou «shareholder yield») dépasse de 6% le taux souverain en zone euro et de 4% aux États-Unis. Le seul rendement du dividende est de 4,5% supérieur au taux souverain en zone euro et de 2,5% supérieur aux États-Unis.

Le risque viendrait sur les marchés d'une remontée des taux réels, avec une hausse des taux nominaux et une stabilisation des anticipations d'inflation. Les prix du fret continuent en effet de monter et la hausse des prix parait