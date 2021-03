Bourse : «Nous investissons dans les semi-conducteurs, les renouvelables et la robotique»

Geraldine Sundstrom, gérante du fonds diversifié Pimco GIS Dynamic Multi-Asset Fund. (© DR)

Le fonds diversifié Pimco GIS Dynamic Multi-Asset Fund est très bien classé sur un an, avec un gain de 16,4%. Sa gérante, Geraldine Sundstrom, détaille pour Le Revenu ses choix d'investissements.

Le fonds Pimco GIS Dynamic Multi-Asset Fund investit à l'international dans toutes les classes d'actifs, dont les actions, le crédit, les taux d'intérêt, les devises et les actifs réels. À fin février, la performance est de 16,4% en un an (classé 32e sur 1064 selon Quantalys dans la catégorie «Allocation Flexible Monde»). La progression annuelle est de 6,7% sur trois et cinq ans.

Le fonds Pimco GIS Dynamic Multi-Asset Fund a gagné 16,4% depuis un an. Quels sont vos objectifs à long terme de performance et de risque ?

Geraldine Sundstrom: Le Pimco GIS Dynamic Multi-Asset Fund investit de manière dynamique et flexible dans les actions, le crédit, les taux d'intérêt, les actifs réels et les devises. Cela dans le but de fournir des rendements ajustés du risque attractifs sur l'ensemble d'un cycle de marché. Nous appliquons les vues macroéconomiques et de valeur relative de Pimco sur les différentes classes d'actifs, afin de fournir des rendements réguliers aux investisseurs. Notre approche peut être résumée par «réaliser une grande partie des gains est de ne pas perdre».

Cela signifie que nous voulons éviter des fluctuations importantes du portefeuille, même en sacrifiant une partie du potentiel de hausse. Notre but est de lisser les rendements et adopter une approche très asymétrique des risques à la hausse et à la baisse. Depuis le lancement du fonds il y a cinq ans et