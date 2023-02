Bourse : nos cinq valeurs moyennes préférées dans les services numériques

La sélection du Revenu sur des valeurs technos qui ont affiché une belle croissance en 2022. (© Woicik)

Le marché de l’ingénierie et des services informatiques a de nouveau affiché une belle croissance en 2022, une tendance favorable qui devrait se poursuivre cette année. Le Revenu a sélectionné cinq titres qui peuvent encore être mis en portefeuille pour jouer la dynamique du secteur.

La dernière étude de Numeum confirme la forte dynamique du secteur du numérique en France.

Dans son enquête semestrielle dévoilée en décembre dernier, la principale organisation professionnelle de l’écosystème du digital en France (auparavant dénommé Syntec Numérique avant son rapprochement avec Tech In France) avait légèrement relevé sa prévision de croissance pour 2022, à +7,5%, qui fait suite à une progression de 6,3% un an plus tôt.

Réalisée en dépit d’un contexte économique et géopolitique très instable, cette performance est essentiellement soutenue par l’essor du cloud computing (informatique accessible au travers de serveurs distants) et la hausse des budgets informatiques des entreprises.

Pour 2023, les perspectives restent prometteuses avec une croissance espérée de 5,9% pour l’ensemble du secteur. Dans le détail, les entreprises de services du numérique (ESN) et les sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT) ne sont pas en reste, avec des anticipations d’une augmentation des revenus de respectivement 5,1 et 7,4% en 2022.

L’an dernier, la taille du marché français du numérique est évaluée à 60,9 milliards d’euros, dont 31,9 milliards pour les ESN et 7,4 milliards pour les activités d’ICT.

Une demande soutenue mais contrainte

Alors que la saison des publications annuelles débute, les premières annonces sont encourageantes.