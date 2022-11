Bourse : nos cinq éditeurs de logiciels favoris

La sélection du Revenu sur des valeurs technologiques à acheter ou conserver en portefeuille.(© DR)

Comme le montre une étude de Numeum et d’EY, le marché du logiciel a prouvé sa capacité à concilier une croissance forte dans la durée et une bonne absorption des crises. Le Revenu a sélectionné cinq valeurs à acheter ou conserver en portefeuille au sein d’un compartiment boursier qui a fait l’objet de nombreuses offres publiques.

La dernière étude de Numeum et de EY confirme la forte dynamique du secteur français de l’édition de logiciels.

Dans son enquête annuelle, le syndicat professionnel de l’informatique et du numérique (anciennement dénommé Syntec avant sa fusion avec Tech In France) associé au cabinet de conseil et d’audit américain a calculé que les 294 entreprises françaises du secteur retenues dans son panel ont totalisé un chiffre d’affaires record de 19,4 milliards d’euros l’an passé, en croissance de 10,2% à comparer à une augmentation de 9% enregistrée en 2020.

En excluant les trois géants du secteur que sont Dassault Systèmes , Criteo et Ubisoft dans les jeux vidéo, la progression monte même à 15% en 2021, soit neuf ponts de plus qu’un an plus tôt. La concentration du marché reste toutefois élevée sachant que les éditeurs réalisant plus de 100 millions d’euros de revenus contribuent à 77% des facturations totales.

Un modèle économique solide

S’il affiche une dynamique commerciale toujours soutenue, le secteur bénéficie également de la robustesse de son modèle économique, qui lui permet de résister lors de crises qui ont tendance à se multiplier : crise sanitaire en 2020, guerre en Ukraine cette année.

Une résilience qui s’appuie sur la part croissante des revenus matérialisés sous la forme d’abonnement (en anglais Saas pour software