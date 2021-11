Bourse : nos 8 actions préférées pour l'après-Covid

Achetez les grands gagnants de la crise sanitaire. (© Shutterstock)

La vie pendant la pandémie a fait émerger de nouvelles tendances. Qui sont les acteurs qui parviendront à s’imposer durablement dans les années à venir ?

Comme dans toutes les crises, il y a toujours des gagnants. Avec le télétravail massif, la pénétration accrue du e-commerce, la numérisation des économies connaît un accroissement sans précédent.

Selon une étude du cabinet McKinsey publiée en décembre 2020, la crise sanitaire a accéléré et avancé la transformation digitale des entreprises d’environ sept ans. Mais les gagnants de ce bouleversement varient d’un secteur à l’autre. Sans surprise, les entreprises qui vivent de la publicité numérique vont largement profiter de cette tendance pour capter plus de clients et mieux comprendre les comportements des consommateurs.

Avec l’émergence du télétravail, la demande pour l’espace de stockage cloud progresse fortement. Un marché énorme qui sera porté par les velléités de nombreux États, en particulier européens, de retrouver une souveraineté sur leurs données et sur les traitements numériques.

Le divertissement a changé de visage

Les opérateurs de centres de données, les acteurs de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle auront aussi un rôle clé à jouer pour sécuriser les échanges d’informations. Si le secteur des loisirs vient tout juste de sortir du coma après des mois d’inactivité, l’industrie du divertissement à domicile continuera de surfer sur une tendance qui a commencé bien avant la crise du Covid.

Le streaming (vidéo,