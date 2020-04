Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Nokia monte encore, un projet d'offre hostile évoqué Reuters • 17/04/2020 à 11:35









17 avril (Reuters) - L'action Nokia NOKIA.HE poursuit vendredi la forte hausse entamée la veille après un article de presse selon lequel le groupe finlandais d'équipements de réseaux a mandaté une banque d'investissement pour se défendre comme une tentative d'offre d'achat hostile. Le titre gagne 3,14% en fin de matinée à la Bourse d'Helsinki après un bond de 7,5% jeudi. Il amplifie ainsi sa surperformance par rapport à l'indice Stoxx européen des hautes technologies .SX8P , alors en hausse de 2,19% après +2,84% la veille. Avant la hausse de jeudi, l'action Nokia affichait une baisse de près de 38% depuis le 24 octobre, date à laquelle le groupe avait averti sur ses résultats 2019 et 2020. Selon le site spécialisé TMT Finance, Nokia a mandaté Citi, une banque avec laquelle il a l'habitude de travailler, pour se défendre contre une offensive d'un prédateur non identifié intéressé par tout ou partie de ses activités et qui le valoriserait à 17,4 milliards de dollars (16,1 milliards d'euros environ). La capitalisation boursière du groupe s'affichait à 17,9 milliards d'euros à la clôture de jeudi. En février, Bloomberg avait rapporté que Nokia étudiait différentes options stratégiques et travaillait avec ses banques sur l'hypothèse de la cession de certains actifs mais une source proche du groupe avait déclaré à Reuters que l'article n'avait "rien de vrai". (Marc Angrand)

Valeurs associées NOKIA XETRA +0.48% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% STXE6Tec EUR P DJ STOXX +2.32%