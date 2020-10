Bourse : neuf actions pour miser sur les grands thèmes de croissance

Une action éligible au PEA permet de miser sur le chinois Tencent. (© Shutterstock)

La société de gestion Matignon Finances recommande de bien diversifier son portefeuille. Mais sur le long terme, elle privilégie les grands thèmes de croissance. Parmi eux, la numérisation et l'économie verte. Neuf valeurs françaises ou éligibles au PEA sont mises en avant.

Pour les experts de Matignon Finance, les actions restent une classe d'actifs attractive pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, elles offrent des perspectives à long terme plus intéressantes que les obligations d'Etat à 10 ans, dont le rendement est négatif. Dans l'immédiat, l'environnement économique s'améliore, après l'effort massif de relance monétaire et budgétaire opéré par les Banques Centrales et les Etats.

Sur le front des résultats des entreprises, un infléchissement des perspectives est perceptible après les fortes révisions en baisse pendant la pandémie. Les valorisations sont certes tendues dans certains secteurs technologiques mais encore éloignées de celles de la bulle de l'an 2000, et des pans entiers de la cote - les cycliques, notamment - sont extrêmement décotés.

Enfin, le mouvement des fusions-acquisitions est un facteur de soutien pour les marchés.

Matignon Finances conseille comme toujours de mixer les styles, les secteurs et les zones géographiques. Cela n'empêche pas de faire des choix forts. Sur le long terme, la société de gestion privilégie ainsi deux grands thèmes de croissance : la numérisation de l'économie et l'économie verte.

Investir dans Tencent via un PEA ?

Sur le premier thème, elle estime que les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) sont les mieux placées pour la grande rupture de la décennie à venir :