Bourse : neuf actions à acheter et trois à vendre en ce week-end de l'Ascension

Après sa nette baisse de la semaine dernière, le CAC 40 s'est repris ces derniers jours grâce notamment à l'espoir suscité par un projet de vaccin américain et par le plan européen annoncé par Macron et Merkel. L'indice parisien n'en reste pas moins bloqué autour de 4.400-4.500 points. Nos conseils sur 21 actions dans ce contexte.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Danone, EDF, Euronext, Total, Ubisoft...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. Depuis fin mars, la Bourse parisienne n'arrive pas à trouver une tendance. Le CAC 40 demeure bloqué entre 4.300 et 4.600 points. Parmi nos conseils cette semaine, neuf actions sont recommandées à l'achat, autant peuvent être conservées et trois sont à vendre.

Nos conseils sur 21 actions Abivax

La biotech est autorisée à lancer en France un essai clinique de phase II/III pour son ABX464 dans le Covid-19. Cette molécule a déjà démontré des effets anti-inflammatoires et antiviraux dans d'autres indications. Abivax veut présenter des résultats cliniques au deuxième trimestre 2021. Certes, la concurrence est rude et Abivax n'est pas en avance. Mais la société a obtenu 36 millions d'euros de subventions et d'avances de trésorerie de Bpifrance pour ce programme. Ce soutien réduit le risque d'une augmentation de capital. Les dirigeants espèrent en outre toujours signer un lucratif partenariat stratégique cette année. Achetez

ALD

Accident de croissance. Achetez

Akwel

L'action de l'ex-MGI Courtier a rebondi de 45%