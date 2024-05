Bourse : mer d'huile en l'absence des Américains

A Paris, Alstom a affiché une des plus fortes hausses du SBF120 après le lancement de son augmentation de capital. Atos affiche pour sa part la plus forte baisse de l'indice alors que les négociations se poursuivent sur son destin.

Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, anticipe une hausse de 0,25% sur un mois. "C'est toujours trop élevé pour envisager une baisse des taux imminente, en juin ou en juillet par exemple", estime-t-il". "Avec la perspective de la présidentielle américaine en novembre, la fenêtre d'opportunité pour assouplir la politique monétaire est réduite", juge l'analyste.

Plusieurs rendez-vous d'importance sont prévus ces prochains jours sur le plan économique, en particulier l'inflation en mai en Allemagne, mercredi et en zone euro, vendredi. L'indice des prix PCE core pour les États-Unis, attendue également vendredi, sera la principale statistique de la semaine, étant l'indicateur de prédilection de la Fed.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires, seule statistique significative de la journée, est ressorti à 89,3 en mai comme en avril alors qu'il était attendu à 90,4. "Le sentiment des entreprises allemandes reste inchangé", commente l'institut de recherche, évoquant des entreprises "moins satisfaites de la situation actuelles" mais dont les attentes "se sont améliorées". Les secteurs de l'industrie manufacturière, du commerce et de la construction se redressent, tandis que celui des services a pris un léger coup au moral. "L'économie allemande sort progressivement de la crise", résume l'Ifo.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert une séance atone marquée par la fermeture de Wall Street due au Memorial Day, et celle du London Stock Exchange, due au Spring Bank Holiday. Le CAC 40 a progressé de 0,46% à 8132 ,49 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,37% à 5054 points.

