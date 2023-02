Bourse : les valeurs technologiques favorites de Janus Henderson Investors

La sélection des valeurs technos de Janus Henderson Investors. (© Freepik/Rawpixel)

La société de gestion anglo-américaine pilote deux fonds spécialisés dans la technologie, qui ont résisté à la forte correction enregistrée sur ce compartiment l’an dernier. Tour d’horizon des grandes convictions de son gérant.

Si elle profite d’un beau rebond boursier depuis début janvier, la technologie a connu une année noire en 2022.

Ce compartiment a accusé une forte correction l’an dernier, notamment aux États-Unis où le Nasdaq Composite a perdu un tiers de sa valeur. Un krach comparable à celui qu’avait connu l'indice vedette des valeurs technologiques de la cote américaine lors de l’éclatement de la bulle Internet entre 2000 et 2002.

Spéculations passées

Induite par un regain d’inflation, l’envolée des taux d’intérêt, qui servent à actualiser les bénéfices futurs des entreprises, a mis fin à une décennie de prospérité boursière pour ces sociétés très innovantes, qui ont profité à plein d’un argent quasi gratuit.

La crise sanitaire avait également contribué à la spéculation sur les marchés financiers, attirant les investisseurs particuliers qui ont investi massivement dans des entreprises actives dans la Tech n’ayant jamais été rentables.

Ce sont ces dernières qui ont le plus souffert des désengagements des investisseurs l’an passé. Or, elles ont représenté 32% des sociétés cotées outre-Atlantique fin 2022, un niveau quasi équivalent à celui de mars 2000 mais qui a plus que triplé en dix ans.

Un marché plus sélectif

Pour Richard Cole, qui gère les deux fonds Janus Henderson Global Technology Leaders (GTL) et Sustainable Future Technologies (SFT) ayant moins