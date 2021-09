Bourse : les valeurs préférées du meilleur gérant de la place

Découvrez la sélection des équipes de Moneta Asset Management. (© DR)

Le fonds Moneta Multi Caps dirigé par Romain Burnand est premier sur dix ans avec un gain de 257%. Parmi ses principales convictions, on trouve Stellantis, Bolloré et Sanofi.

L'équipe de gestion de Moneta Asset Management, dirigée par Romain Burnand, a présenté le 8 septembre dernier ses choix de valeurs lors d'une réunion à l'hôtel George V à Paris, devant plus de 150 investisseurs professionnels.

L'ambition du dirigeant fondateur est de constituer «la plus belle équipe de recherche de la place de Paris». Et les performances affichées ne viendront pas le contredire.

Le principal fonds de la gamme, Moneta Multi Caps, est investi en actions de la zone euro, principalement françaises. Avec un encours voisin de 3 milliards d'euros, il est classé premier de sa catégorie sur dix ans selon Quantalys, en hausse de 257% pour une performance arrêtée au 6 septembre 2021.

Le fonds progresse de 41,1% en douze mois (7e sur 112) et de 61,1% en cinq ans (18e sur 98). Depuis son lancement en mars 2006, la performance annualisée est de 8,8% contre 4,4% pour le CAC 40 dividendes réinvestis.

Des performances au rendez-vous

De plus petite taille mais fermé aux souscriptions depuis juillet 2009, le fonds Moneta Micro Entreprises est davantage orienté sur des valeurs petites et moyennes. Sa performance est encore plus spectaculaire, avec un gain de 391,1% en dix ans (2e sur 47) et de 94,2% en cinq ans (1er sur 67).

Depuis sa création en juin 2003, la performance annualisée est de 17% contre 6,9% pour le CAC 40 dividendes réinvestis.

Au cours des mois