Bourse : les trois étapes politiques clés à venir pour les marchés...

Pour beaucoup d'investisseurs, pour comprendre les marchés il suffit de suivre la conjoncture économique et la conjoncture monétaire. Une bonne conjoncture économique favorise la progression des résultats des entreprises. Une conjoncture monétaire expansionniste induit la baisse des taux d'intérêt, qui est en général accompagnée d'un retour de l'optimisme, et génère directement la hausse des cours. Le suivi conjoint de ces deux dimensions suffit à prendre les bonnes décisions sur les marchés financiers. Les paramètres politiques, qui occupent beaucoup la scène des actualités générales, sont souvent considérés comme peu importants pour comprendre et anticiper les marchés financiers.

Pourtant, nous accordons une place majeure aux paramètres politiques et règlementaires pour suivre la vie des marchés et tenter de l'anticiper. Cette dimension de l'analyse de l'actualité est commune à la sphère financière et à le sphère réelle. Elle régit, dans la sphère réelle, les conditions dans lesquelles les entreprises exercent leur activité et génèrent leurs profits. Et, selon nous, elle a un impact majeur sur cette variable si complexe à mesurer : la psychologie des investisseurs, si importante dans la sphère financière. Recemment, nous avons relevé trois informations d'ordre politique qui ont toutes un impact négatif sur le scénario de marché, selon nous.

La première est relative au débat entre les candidats à la présidence de la république des Etats-Unis d'Amérique. Certes, personne ne s'attendait à un débat de haut niveau. Mais le spectacle que nous ont donné les deux prétendants à la présidence a été lamentable. Aucun sujet n'a été abordé sur le fond, et invectives voire insultes ont émaillé ce moment fort de la vie politique américaine. Nous avons faiblement conscience de la fracture profonde qui marque aujourd'hui les USA. Sans évoquer la guerre de sécession, il n'est pas abusif de parler de risque de guerre civile.

M. Trump est tellement sûr de son fait et de son destin politique, qu'il va forcément refuser le verdict de l'élection qui devrait lui être défavorable. Sa stratégie est bien connue : contester le vote et aller jusqu'à la Cour suprême, seule autorité capable de désigner le président en denier ressort.

On sait que M. Trump, dans des conditions contestées par les démocrates, a récemment nommé un juge à cette cour. Elle lui est favorable, bien sûr, et pourrait permettre au président actuel de réaliser un second mandat. La période d'incertitude pourrait durer des mois, et être accompagnée de troubles sociaux majeurs. Les grandes villes américaines sont des cocotes minutes. Les manifestations et les troubles associés à la mort d'un noir dans des conditions douteuses ont été plus importantes que celle causées par la guerre du Vietnam...En tous cas, selon les mots mêmes de M. Trump : «Ça ne va pas bien se terminer».

La seconde est relative au Brexit. Le Royaume Uni a quitté l'Union européenne depuis le mois de janvier 2020, et la période transitoire qui doit organiser le Brexit concrètement se termine. Boris Johnson fait voter actuellement une loi qui renie les engagements pris dans le traité signé en début d'année. La question du statut de l'Irlande du Nord constitue le sujet majeur des négociations en cours, comme les quotas de pêche. Il y est forcément question de souveraineté. En réaction, l'Union européenne a lancé une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Ultime manœuvre pour obtenir un accord «sur le fil du rasoir», ou constat d'échec total ? On le saura le 15 octobre, date limite des négociations.

La troisième information est chinoise. La Chine a annoncé qu'elle lançait une enquête sur Google et son attitude anti concurrentielle, notamment via son système d'exploitation Android. Cette décision fait suite notamment à une plainte déposée par... Huawei. la Chine dispose de moyens de rétorsion très puissants contre les USA, notamment contre les GAFAM, et la première d'entre elles, Apple. La «guerre commerciale» sino-américaine va encore faire parler d'elle et ne favorise évidemment pas la prospérité des entreprises occidentales.

Les rendez vous des prochaines semaines avec l'élection américaine, le Brexit et les tensions sino-américaines constituent des étapes importantes à franchir avant de voir enfin le ciel se dégager pour 2021. En espérant que la pandémie de COVID -19 ne flambe pas à nouveau, et que de nouvelles mesures de confinement ne viennent affecter à nouveau la croissance mondiale...