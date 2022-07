Bourse: les thématiques et les valeurs préférées de Barclays

Emmanuel Cau, stratège de la banque britannique Barclays. (© DR)

Le stratège de la banque britannique, Emmanuel Cau, prévoit un marché encore difficile dans les semaines à venir. Mais des entreprises sortent du lot dans l'énergie, la défense, les exportatrices et l'ESG.

Selon Emmanuel Cau chez Barclays, la chute historique des Bourses mondiales au premier semestre a ramené la prime de risque des actions à des niveaux plus attrayants. Le couple performance/risque s'est donc amélioré pour les investisseurs à long terme.

Mais le choc stagflationniste et le risque majeur d'une plus large coupure du gaz russe incitent à la prudence. Le stratège ajoute que l'effet TINA (there is no alternative) favorable aux actions n'est plus valable aujourd'hui, avec la remontée des taux d'intérêt en territoire positif.

L'économie flirte avec la récession, alors que des conditions financières plus restrictives et la hausse des coûts réduisent les dépenses. Certes, la réouverture de l'économie chinoise est positive, mais la politique zéro-Covid restreint la visibilité.

Profits revus en baisse

Bien que le pic d'inflation soit proche, les banques centrales devraient maintenir le resserrement monétaire pour reconstituer leur crédibilité, au détriment des marchés financiers. Enfin, les profits futurs des entreprises devraient être revus en baisse prochainement.

Ainsi, bien que beaucoup de mauvaises nouvelles semblent déjà intégrées dans les cours, Emmanuel Cau envisage une "dernière jambe de baisse", avec un indice Stoxx 600 tombant à 380 points (soit 10% sous le niveau actuel).

Durant les sept précédentes récessions, qui ont démarré en novembre 1973,