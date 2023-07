Bourse : les petites capitalisations favorites de Greensome Finance

La sélection des valeurs moyennes, de Greensome Finance. (© Fotolia)

Dans un contexte toujours défavorable aux valeurs moyennes, les analystes du bureau d'études spécialisé recommandent plusieurs PME cotées à mettre en portefeuille. Retrouvez leur sélection.

Dans sa dernière revue trimestrielle, Greensome Finance tente d’expliquer le maintien du décrochage des valeurs moyennes.

Entre 2000 et 2017, elles avaient battu le CAC 40 à 16 reprises sur 18. Depuis 2018, c’est l’indice vedette de la Bourse de Paris qui est le bon élève avec cinq années de surperformance sur six avec un fossé qui s’est creusé depuis la fin 2021.

Pour le bureau d’analyse indépendant spécialisé sur les PME françaises, il faut chercher la raison principale de cette décote du côté d’une moindre liquidité induite par une décollecte importante des fonds spécialisés, dont l’encours a chuté de 20 à 15 milliards d’euros en cinq ans. En cause, la multiplication des incertitudes (macroéconomique, géopolitique, flambée des taux d’intérêt, regain d’inflation, …).

Conséquence, depuis deux ans et demi, les petites capitalisations souffrent de cette défiance générale. Et plus leur taille est limitée, plus elles en sont délaissées par les investisseurs.

Des opportunités se présentes

Les analystes de Greensome Finance constatent par ailleurs que cet écart avec les grandes valeurs persiste alors que les résultats des petites valeurs continuent de se tenir et même d’être plutôt de bonne facture. Ils entendent de plus en plus des gérants et journalistes financiers s’accorder pour affirmer que le marché des valeurs moyennes présente de très bonnes