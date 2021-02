Bourse : les particuliers sont de retour, bonne nouvelle pour les small caps ?

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

La bonne nouvelle de 2020 est le retour des particuliers sur la Bourse de Paris, mouvement amorcé par l'introduction de la Française des Jeux fin 2019. Ce sont ainsi près de 150 000 comptes titres et PEA qui ont été ouverts vs un peu moins de 40 000 jusque-là. On dénombre ainsi environ 5 millions de PEA ouverts et il reste du potentiel car avant 2008 nous étions à 7 millions. D'après l'AMF, près d'1,4 million de particuliers ont été actifs en 2020 dont 410 000 qui n'avaient jamais passé d'ordre depuis janvier 2018. Il est évident que les différentes formes de confinement ont aidé à ce nouvel engouement, reste à voir si cela va perdurer et même s'accentuer.

Ce retour des particuliers explique certainement une partie de la très bonne performance des Small Caps car souvent leur activité est plus facilement appréhendable que les « monstres du CAC 40 ». De plus, la pondération « tech » et Santé des Small a certainement aidé. Ce retour des particuliers peut aussi favoriser les introductions en Bourse et ainsi inverser la tendance où l'on observait plus de sortants que d'entrants, reste à ne pas vendre trop de rêves au risque de dégouter les petites porteurs dont le marché a tant besoin.

Performances des indices. (source : Nyse Euronext au 29/01/2021 après Bourse)

Consensus

A en croire le consensus, 2021 sera une très belle année en termes d'évolution des résultats. D'un autre côté on vient de tellement bas...

Après attention car ce début d'année est nettement moins favorable qu'on pouvait l'anticiper du fait de la multiplication des confinements et des restrictions de circulation. Aussi ce S1 pourrait susciter plus de déceptions qu'escompté.

Estimations de variation des BPA. (source : InFront au 29/01/2021) * Révisions des BPA par les analystes sur 12 mois.

Valorisation

On va passer directement à 2021 qui doit être l'année d'un pseudo retour à la normale même si comme dit précédemment le S1 ne sera pas si bon que cela. Si l'on regarde froidement 2021, on se dit qu'il faut jouer les valeurs CAC. Après, les Small pourraient toujours profiter de leur forte exposition aux thèmes à la mode. Cet élément associé à la présence de nouveaux investisseurs particuliers, pourrait ainsi soutenir les indices Small.

Valorisation des indices. (Source : InFront au 29/01/2021 - valeurs médianes)

Conclusion

L'année commence très bien pour les Small, nettement moins pour les Large, merci aux particuliers, aux secteurs à la mode et peut-être aussi au télétravail...

Il convient de transformer l'essai et faire en sorte que ces nouveaux investisseurs ou le retour d'investisseurs dormants se confirme. Pour cela le S1 sera clé car il va sans dire qu'il faudra être accroché.

En effet, la pandémie va continuer de rythmer l'activité et surtout le rythme des vaccinations à travers le monde car de là dépend le retour à une vie presque normale et donc à une économie normale.

Et c'est peut-être là que ça va être le plus compliqué car il va falloir réapprendre à travailler pour ceux qui auront passé trop de temps chez eux, réapprendre à vivre sans aides pour ceux qui en avaient, réapprendre à échanger sans avoir peur de l'autre...

En fait on ne sait pas à quoi va ressembler le monde d'après mais passer l'euphorie d'un semblant retour à la normale un de ces jours, il va falloir se confronter à la réalité et se retrousser les manches. Le marché y pense-t-il ? Non selon nous mais ce ne sont là que des réflexions philosophiques ;)

Il est évident que le marché, comme beaucoup de monde, espère avec impatience l'immunité collective mais il oublie que cela passera aussi par la fin des respirateurs artificiels et c'est là que le réveil risque d'être très difficile.

D'ici-là regardons les choses positives : le marché parisien et les marchés au sens large attirent plus d'investisseurs peut être car ils s'ennuient mais au moins ils sont là, les vaccins ouvrent le chemin d'un retour à une vie « normale », nos entreprises ont probablement traversé le pire même si pour le moment le gros des dégâts n'est pas visible de l'extérieur... Soyons donc patients, prudents et surtout optimistes.