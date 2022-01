Bourse : les fonds de Chahine Capital brillent de mille feux

Julien Bernier, directeur des investissements chez Chahine Capital. (© Chahine Capital)

Le principal produit de la gamme, Digital Stars Europe, a gagné 321% en dix ans. Le directeur des investissements, Julien Bernier, nous confie son approche des marchés et ses anticipations pour 2022.

Affichant un encours désormais supérieur au milliard d'euros, le fonds historique de Chahine Capital, Digital Stars Europe, a confirmé l'an passé des performances exceptionnelles, sur courte et sur longue période.

Le fonds lancé en 1998 a progressé de 28,3% sur un an au 5 janvier (33e sur 689 selon Quantalys), de 92,7% en trois ans (16e sur 606) et de 321,1% en dix ans (5e sur 365).

Deuxième fonds de la gamme, Digital Stars Europe ex-UK a gagné 32,5% en un an (10e sur 689), 104,3% en trois ans (6e sur 606) et 387,3% en dix ans (2e sur 365).

Le fonds investi dans des petites valeurs européennes, Digital Stars Europe Smaller Companies, est lui aussi très bien classé avec une performance de 113,9% en trois ans, 8e sur 150.

De création plus récente, le fonds Digital Stars US Equities arrive 1er sur un an sur 404 produits référencés par Quantalys, avec un gain de 27,9%.

Un tri des valeurs quantitatif

Julien Bernier, directeur des investissements de Chahine Capital (filiale d'Iris Finance), dirige l'équipe de gestion. Le choix des valeurs en portefeuille est «quantitatif», réalisé à partir d'un algorithme propriétaire, basé en partie sur le momentum de prix, en partie sur le momentum de bénéfices, et sur la combinaison des deux, en optimisant le tout par l'intelligence artificielle.

Pour l'orientation thématique et sectorielle des portefeuilles, les équipes de Chahine